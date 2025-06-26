الشيخ عبد المهدي الكربلائي: دخلنا شهر محرم الحرام مع أحداث محزنة تمر بها منطقتنا

قال ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي لقد دخلنا شهر محرم الحرام مع أحداث محزنة تمر بها منطقتنا.

واضاف الشيخ الكربلائي في كلمة بمناسبة دخول شهر محرم الحرام: ان ثورة الإمام الحسين (ع) ستبقى نبراساً للبصيرة في طريق مواجهة الباطل.

وتابع ما شهدته منطقتنا يمثل معركة بين جبهة تدافع عن الحق والخير وجبهة تدافع عن الظلم والطغيان مشيرا إلى أن المعركة استنزفت دماء عزيزة وتشريدا وتجويعا وقدم فيها أصحاب الحق تضحيات جسيمة.

وشدد الشيخ أن العراقيين التسلح بالوعي والبصيرة و ندعو إلى بناء البلد على أسس صحيحة.

واوضح الشيخ الكربلائي: ان على من بيدهم الأمور أن يتقوا الله وأن يراعوا مصلحة البلد والشعب كما يجب الحفاظ على المكتسبات بكل قوة وعدم الرجوع إلى الوراء رغم الإخفاقات والسلبيات المتراكمة.

ودعا الى تصحيح المسار وتدارك ما فات ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها.مؤكدًا أن "مصالح شعوب المنطقة مترابطة ومتشابكة".

واختتم الكربلائي تصريحاته بالتأكيد على أن "الشعب العراقي سيبقى عازمًا على الحفاظ على مكتسباته وعدم الرجوع إلى الوراء، وإن كان يشعر بمرارة الإخفاق".