صحيفة سورية تنشر صورة ارهابي "عراقي" من "مهاجمي" كنيسة مار إلياس

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الخميس، أن أحد منفذي التفجير الانتحاري الارهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق "عراقي الجنسية، جاء من مخيم الهول".

وقالت الصحيفة إن "وثائق خاصة بتوزيع مادة كاز التدفئة في مخيم الهول بمحافظة الحسكة كشفت عن وجود اسم المدعو كنان علي بن رمضان، عراقي الجنسية، ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة Blumont خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي".

وأضافت: "يحمل الارهابي المذكور الرقم التسلسلي 15 في القائمة، وهو أحد الارهابيين الذين أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض عليهم مؤخرا، ضمن خلية تتبع لتنظيم "داعش"الارهابي متورطة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مصليا وإصابة 63 آخرين بجروح".

وأشارت إلى أن "هذه الوثائق تتناقض مع التصريحات السابقة الصادرة عن "قسد"، والتي نفت خلالها خروج منفذي الهجوم من مخيم الهول الواقع تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق".

ويُذكر أن مخيم الهول يضم حاليا نحو 40 ألف شخص، معظمهم من عائلات عناصر يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"الارهابي