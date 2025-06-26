صحة البصرة تنفي تسجيل إصابات بالحمى النزفية

نفت دائرة صحة البصرة، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، تسجيل إصابات بالحمى النزفية بالرغم من تأكيد ادارة الزبير بالاصابات.

وقالت مديرية صحة البصرة في بيان، إنه "لا يوجد لدينا حاليا اي مريض حمى نزفية راقد في مؤسساتنا الصحية من قضاء الزبير".

وأضافت وفق البيان، أنه "نتمنى من الصحفيين ووسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل الاخبار".

وكان قد أكد مصدر طبي، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالحمى النزفية في البصرة.

وقال المصدر ، إنه "تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالحمى النزفية في قضاء الزبير في البصرة".

وأضاف أن "الكوادر الطبية تبذل جهودًا كبيرة في متابعة المصابين، من خلال تطبيق البرنامج العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الخميس (12 حزيران 2025)، عن تسجيل 123 إصابة بالحمى النزفية بينها 19 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي، فيما دعت للحد من الرعي والجزر العشوائي مع متابعة الحمى النزفية.