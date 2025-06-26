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السوداني يوجه بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل، اليوم الخميس، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني، حيث جرى استعراض آلية عمل المجلس الجديد وتنظيمها في ملف التوظيف في وزارات ومؤسسات الدولة، بشكل يسهم في رفدها بالكفاءات والطاقات الشبابية".

وأكد السوداني حسب البيان، أن "اختيار أعضاء مجلس الخدمة تم وفق معايير فنية شفافة"، مبدياً دعمه لأعضاء مجلس الخدمة الجدد في عملهم وإجراءات تطويره، لاسيما ما يخص تعديل قانون المجلس للإسهام في تحسين الأداء والارتقاء به.

ووجه "بالتعاون والتنسيق مع الجهات الساندة لعمل مجلس الخدمة، ولاسيما وزارتي المالية والتخطيط والجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على إجراء مراجعة وتقييم في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية وهيكلة المؤسسات".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا وفق الآلية الجديدة المقدمة من قبل المجلس، بما يضمن العدالة والشفافية لتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل وبمواقعها الصحيحة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بذل الجهود لتعزيز دور المجلس في مجال بناء القدرات الإدارية ورفد المؤسسات الحكومية بالدماء الجديدة، وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة.

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السوداني يوجه بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا
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