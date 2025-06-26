مستشارية الأمن القومي تحرك شكوى قضائية ضد المنصهين "نزار حيدر"

أفاد مصدر مسؤول في مستشارية الأمن القومي، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، بتحريك شكوى قضائية ضد المتصهين المدعو (عبد الكريم محمد علي) الملقب بـ (نزار حيدر) على خلفية تصريحاته الأخيرة بحق المستشارية.

وقال المصدر، إن "مستشارية الأمن القومي تحرك شكوى قضائية ضد المدعو (عبد الكريم محمد علي) الملقب بـ (نزار حيدر)".

وأضاف، أن "هذه الشكوى جاءت على خلفية تصريحاته الأخيرة بحق المستشارية، والمتضمنة أكاذيب ومعلومات مضللة وعارية عن الصحة تماما"