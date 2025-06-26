السوداني يوجه هيئة الاعلام بمتابعة مصادر "التحريض الطائفي وما يضر بالأمن الوطني"

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (26 حزيران 2025)، هيئة الاعلام والاتصالات بمتابعة مصادر خطاب الكراهية والتحريض الطائفي.

وذكر بيان لمكتبه ان السوداني "استقبل، اليوم الخميس، رئيس مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات بلاسم سالم الجنابي، وأعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء استعراض محطات عمل هيأة الاعلام والاتصالات، والخطّة الستراتيجية لوضع رؤية متكاملة لعملها خلال المرحلة القادمة، حيث أكد سيادته على ضرورة مواكبة التطوّرات التي يشهدها هذا القطاع عالميا، في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاتصالات والإعلام".

وأشار السوداني الى أن "هذه المجالات، توجب على الهيئة، ان تضطلع بتطوير قدراتها، بما تمتلك من مؤهلات مادية وبشرية، تمكنها من إحداث نقلة نوعية، بجانب الاستفادة من العقول والخبرات المتوفرة في الجامعات العراقية ومراكز البحوث".

وبيّن "أهمية الدور الرقابي في قطاع الاتصالات، ومتابعة نوعية الخدمة التي تصل الى المواطن، مشددا على ضرورة أن تكون الهيئة قطاعاً مشاركًا في رفد الموازنة العامة، الى جانب أهمية ادخال قطاع الاتصالات كعامل اساسي في الاقتصاد العراقي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "بالاهتمام بمكاتب الهيئة في المحافظات، وتفعيلها، وايجاد شراكة حقيقية مع الجامعات".

كما وجه السوداني "بمتابعة مصادر خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وكل ما يضر بالأمن الوطني وبمؤسسات الدولة، مع التركيز في المجال الإعلامي على أسس المواطنة".

من جانبهم، قدم مفوضو هيئة الاعلام والاتصالات شرحاً عن جهود الهيئة في مجال تطور تكنولوجيا المعلومات، وعن مشاريع الخدمة في اختصاص العمل، والتعاون مع المؤسسات والمديريات الحكومية، واستمرار التعاون مع وزارة الاتصالات، في إطار إستكمال الرخصة الرابعة للهاتف النقال، ومتابعة شؤون الإعلام، والتأكيد على اهمية اللوائح الفنية والقياسية التي تنظم العمل الإعلامي.