 الدفاع المدني بالنجف يباشر إخماد حريق مولدة كهرباء

بدأت فرق الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عملية إخماد حريق اندلع في مولدة كهرباء، وذلك بمشاركة مكثفة من عشر فرق إطفاء متخصصة، حيث ذكر مصدر أمني، ان حريقاً اندلع في مولدة كهرباء بمحافظة النجف، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية. وقد هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وجاءت هذه الاستجابة السريعة من قبل الدفاع المدني في إطار جهودهم المستمرة للتعامل مع حوادث الحريق وضمان سلامة المواطنين والممتلكات. وتجري الآن عمليات السيطرة على النيران وتبريد الموقع لمنع تجدد الاشتعال.