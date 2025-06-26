رئيس الوزراء يوجه بمنح منتسبي هيأة الحج كتاب شكر وتقدير لأدائهم المتميز والمتفاني

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بمنح منتسبي هيئة الحج والعمرة، كتاب شكر وتقدير لأدائهم المتميز والمتفاني، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، وأعضاء الهيئة"، لافتاً إلى أن "السوداني قدم في مستهل اللقاء تهانيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلاً الله تعالى أن يجعله عام رحمة ومغفرة وسلام للعراق وللأمة الإسلامية جمعاء".

وهنّأ رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "رئيس وأعضاء هيئة الحج والعمرة لإحراز الهيئة المرتبة الأولى، وحصد جائزة "لبيتم" للسنة الثالثة على التوالي، كأفضل بعثة حج إسلامية حصلت على التقييم الأعلى بالمعايير والمواصفات المطروحة خلال موسم الحج لهذا العام، وهو يعكس الجهود الكبيرة للبعثة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين، وما يشكله من منجز يدعو للفخر، ويعكس السمعة الطيبة للعراق الذي يمضي نحو التنمية الفعالة في مختلف القطاعات والمجالات".

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بـ"دور الهيئة في نقل الحجاج العراقيين والإيرانيين، الذين تعثرت عودتهم بسبب ما شهدته المنطقة من أحداث"، موجهاً بـ"منح منتسبي الهيئة كتاب شكر وتقدير، لأدائهم المتميز والمتفاني".

كذلك أكد السوداني أن "الحكومة في حالة تخطيط مستمر، وبشكل مدروس لتطوير الخدمة المقدمة، سواء ما يتعلق بالحج، أو المناسبات الأخرى الدينية التي ترتبط بالمواطنين"، مبيناً "دعم الهيئة بما تحتاجه لتطوير عملها، ومعالجة التحديات التي تواجهها".

بالمقابل، عبر رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة عن "شكره لرئيس مجلس الوزراء لدعمه المتواصل، وحرصه على تسهيل عمل الهيئة في موسم الحج والمناسبات الأخرى"، مؤكداً أن "الحصول على المركز الأول والتفوق على باقي بعثات الحج الإسلامية، يجعل الهيئة أمام مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا المستوى من الأداء، وبما يعزز من مكانة البلد، ويضاعف من مستوى الخدمة المقدمة للحجاج العراقيين".