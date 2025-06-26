وزير العدل لممثل الأمم المتحدة: الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً

صرّح وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، بأن الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، فيما أشار إلى أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، في مقر الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآليات تطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة".

كما أكد شواني، خلال اللقاء، أن "وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في إطار التزامات العراق الدولية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة" ،مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وتحرص على تنفيذ التوصيات الدولية الواردة من الجهات الأممية والمنظمات الدولية المختصة".

وبيّن أن "العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المعنية"، مشددًا على "أهمية استدامة هذا التعاون في إطار الإصلاح المؤسساتي وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان".

بالمقابل، ثمّن محمد الحسان "الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تعزيز قيم العدالة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بين مختلف مكونات الشعب العراقي"، مؤكدًا "دعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة، ومواصلة العمل المشترك في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العراق".