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رئيس الوزراء بيوم الجريح العراقي: نجدد التزام حكومتنا برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم


استذكر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تضحيات القوات الأمنية في يوم الجريح العراقي، مؤكداً التزام الحكومة برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم، من خلال تأمين مستحقاتهم والاهتمام بمتطلباتهم، حيث ذكر رئيس مجلس الوزراء في تدوينة على منصة (إكس)، "في يوم الجريح العراقي، الذي اعتمدته حكومتنا في 26 حزيران من كل عام، نستذكر بفخر تضحيات أبطالنا في القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، نظير ما قدموه من تضحيات في سبيل حماية العراق وشعبه ومكتسباته، سواء في المعارك ضد الإرهاب أو في أثناء أداء المهامّ الأمنية اليومية".

كما أكد، "نجدد التزام حكومتنا برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم، من خلال تأمين مستحقاتهم، والاهتمام بمتطلباتهم؛ تقديراً واحتراماً للأبطال المضحين".

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رئيس الوزراء بيوم الجريح العراقي: نجدد التزام حكومتنا برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم
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