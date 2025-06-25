السوداني يؤكد الدور الفاعل لرجال الدين والخطباء في تنمية الوعي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (25 حزيران 2025)، وفداً يمثل علماء الدين وخطباء المنابر في محافظة البصرة.

وأشار السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، الى "ما تمثله البصرة من عمق حضاري وديني، وهي مدينة للإخاء والمحبّة، مؤكداً الدور الفاعل لرجال الدين والخطباء في تنمية الوعي، والى أهمية المنبر الوعظي، او المنبر الحسيني، ومسؤوليته تجاه المجتمع في بث مفاهيم الوطنية والوحدة، وتعزيز الخطاب التنويري والمسؤول لمواجهة التضليل والتشويش اللذين يتعمد أصحابها خلط الأوراق.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء "الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة للبصرة، ولمعالجة المعوقات في مشاريعها المتلكئة والمتوقفة، وقد انجزت واطلقت العمل بمشاريع كثيرة، بالتنسيق مع الحكومة المحلّية، التي دعمتها من أجل القيام بواجباتها في تقديم الخدمات لجميع أقضية المحافظة ونواحيها،" مشيراً الى "مشكلة الخدمات في شمال البصرة، حيث تم توجيه الجهد الخدمي والهندسي للعمل هناك، بجانب 20 مشروعاً متنوّعا فيها".

وأشار الى "تواصل الجهود لمعالجة مشكلة مياه الشرب عبر مشروع تحلية مياه البحر الكبير الذي باشرت بإجراءاته الحكومة منذ بداية تشكيلها، بعد ان رصد مجلس الوزراء 5 ترليونات دينار لتنفيذه، ونقله من وزارة الاعمار والاسكان الى محافظة البصرة، وتخويلها التفاوض مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال".

كما أوضح السوداني أهمية العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتعديل التصميم الأساس للمدن، وتغيير الاستخدامات للأراضي المشيد عليها وحدات سكنية، قبل اصدار القرار، لأغراض تمليك الأرض.

وتطرق الى مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي، وتواصل الجهود في مشاريع (ميناء الفاو الكبير)، لأهميته الاقتصادية وتوفيره فرص العمل، وحرص الحكومة على تحريك عجلة الصناعة في البصرة، الى جانب الجهود المبذولة لمعالجة العقبات المتعلقة ببطاقة السكن، ومتابعة تنظيم تقديم الشباب على الشركات العاملة مع المصافي النفطية، بوصفه استحقاقاً لأبناء المحافظة.