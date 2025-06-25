اندلاع اشتباكات مسلحة بين جهاز مكافحة الارهاب و عناصر من تنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، باندلاع اشتباكات مسلّحة بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إحدى مناطق محافظة كركوك.

وقال المصدر ، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع خلية تابعة لتنظيم داعش الارهابي خلال عملية أمنية نوعية في أطراف محافظة كركوك". وبحسب المعلومات الاولية فان عدد من الارهابيين قد سقطوا ما بين قتيل وجريح

وأضاف أن "القوات الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط المنطقة المستهدفة، تحسبًا لأي تحركات لعناصر إرهابية أخرى"، مؤكدًا أن "العملية تأتي ضمن إطار ملاحقة فلول التنظيم ومنعهم من إعادة تنظيم صفوفهم في المناطق النائية".