قبيل مظاهرة الخميس.. اعتقال أعضاء هيئة المعلمين المحتجين في السليمانية

أفاد مصدر صحفي، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، بأن القوات الأمنية في السليمانية اعتقلت دلشاد ميراني وعثمان كولبي، أعضاء هيئة المعلمين والموظفين المحتجين.

وبحسب المصدر ، فإن القوات الأمنية في السليمانية اعتقلت ليلة أمس كل من دلشاد ميراني وعثمان كولبي، أعضاء هيئة المعلمين والموظفين المحتجين.

وأضاف، أن المعلمين والموظفين المحتجين تقدموا يوم أمس بطلب إلى محافظ السليمانية ورئيس اللجنة الأمنية هفال أبو بكر، لتنظيم تظاهرة سليمة يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على عدم دفع الرواتب منذ شهرين.

وأشار المصدر بحسب المعلومات إلى أن المحافظ طلب تأجيل التظاهرة إلى إشعار آخر "بحجة" عدم ملاءمة الأوضاع لتنظيم تظاهرة في هذا الوقت، إلا أن المعلمين أصروا على تنظيم التظاهرة يوم غد الخميس.