رئيس أركان الجيش يوجه بتنفيذ نظام البديل بدءاً من يوم غد الخميس

وجّه رئيس أركان الجيش ،اليوم الاربعاء (25 حزيران 2025)، بتنفيذ نظام البديل اعتباراً من يوم غد الخميس.

وأكد النائب ياسر إسكندر وتوت في تصريح صحفي أن "رئيس أركان الجيش أصدر توجيهاً رسمياً إلى الوحدات العسكرية بتنفيذ أمر المباشرة بنظام البديل بدءاً من يوم غد".

وفي وقت سابق أعلن النائب ياسر إسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية: بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، تم الاتفاق على رفع الإنذار خلال الساعات المقبلة، والعودة إلى العمل بنظام البديل لإجازات الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، كما كان معمولاً به سابقاً.