زيدان يوقع مع بريطانيا مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب

وقع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع بريطانيا للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال موقع المجلس في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان زار، اليوم الاربعاء وزارة الخارجية البريطانية".

واضاف المجلس، انه "جرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الارهاب بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هيمش فالكونر، ومدير دائرة الشرق الاوسط ستيفن هيكي وسفير العراق في لندن جعفر الصدر".