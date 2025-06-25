الصحة تعلن خطة للإسناد الطبي الطارئ بمناسبة شهر محرم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، عن خطة للإسناد الطبي الطارئ بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1447 هـ.

وقال وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، في بيان إن "الخطة تتضمن نشر المفارز الطبية والإسعافات والفرق الصحية، وتهيئة طوارئ المستشفيات، وتوفير مخزون إضافي من الدم والأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضاف أن "الخطة تضمن نشر فرق الرقابة الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبمشاركة دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات".