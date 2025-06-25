بعد أسبوع على إقالته.. مدير مطار البصرة يكشف عن صدور أمر بإعادته لمنصبه

كشف مدير مطار البصرة الدولي المُقال، حسن عبد الهادي، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، عن صدور قرار بإعادته إلى منصبه، بعد أسبوع من إقالته.

وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إنه "قدّم تظلماً إلى مدير دائرة إدارات المطارات في وزارة النقل"، مبينًا أن "التظلم تم قبوله، وصدر أمر رسمي بإعادته إلى إدارة مطار البصرة".

وأضاف أن "مباشرته في المنصب ستكون يوم الأحد المقبل، وفقاً للقرار الصادر من إدارة المطارات العراقية التابعة للوزارة".