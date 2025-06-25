البنك المركزي: أولينا اهتماماً بدعم المشاريع التي لها علاقة بشريحة الشباب

أكد محافظ البنك المركزي العراقي ،علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي أولى اهتماماً بدعم المشاريع التي لها علاقة بشريحة الشباب، إذ ذكر البنك في بيان، أن "البنك المركزي احتضن احتفالية الإعلان عن انطلاق برنامج "الفرسان" بفكرة عراقية، ورعاية مباشرة من محافظ البنك المركزي العراقي، كبرنامج للاستثمار الواقعي لرواد الأعمال بهدف خلق فرص حقيقية للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأكد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق في كلمة له خلال الاحتفالية، أن "البنك المركزي العراقي أولى اهتماماً بدعم المشاريع التي لها علاقة بشريحة الشباب التي ترفد دورة الاقتصاد المحلي بمنتجات وخدمات تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، لضمان دور فعّال في ذلك، كما يمكن للقطاع المصرفي العراقي في ظل الإصلاحات الأخيرة فيه، التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المدرّة للدخل والتي تساعد في دعم القطاع الخاص بشكل مباشر".

ويساعد برنامج "الفرسان" في تمكين المشاركين الدخول الى الفرص الاستثمارية والحصول على قروض ميسرة للمؤهلين منهم، كما يوفر البرنامج شبكة أمان تضمن استمرارية المشاريع الواعدة وعدم تعثرها لتكون مشاريع محفزة للشباب المبتكر وخلق فرص عمل جديدة تساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العراق.

كما قدم مجموعة من الشباب مشاريعهم من خلال المنتجات التي يقدمونها وقراءتهم لمستوى طلب السوق والإمكانات المتاحة، على أمل أن ينضمَّ إليهم رواد أعمال آخرون في المستقبل.