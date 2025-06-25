وزارة النقل تصدر بيانا بشأن الرحلات من مطار بغداد الدولي

أصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بيانا جديدا بشأن الرحلات من مطار بغداد الدولي، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ان "مطار بغداد الدولي استأنف عملياته باستقبال رحلتين جويتين لشركتي ميدل إيست والخطوط الجوية التركية، بينما قامت الخطوط الجوية العراقية بتسيير خمس رحلات، منها أربع رحلات تم تنفيذها بالفعل، أبرزها رحلة إلى العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف انه "من المقرر أن تشهد بداية الأسبوع المقبل زيادة ملحوظة في عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية"، مشيرا الى ان "المطار بغداد جاهز لاستقبال وتوديع الرحلات بشكل مستمر".

كما أوضح ان "هناك احتمالية ان يشهد مطار بغداد الدولي تصاعداً في مستوى الرحلات، سواء للشركات الدولية أو للناقل الوطني، مع تنفيذ عدد من رحلات الخطوط الجوية العراقية الداخلية، وخمس رحلات خارجية أخرى "، لافتا الى ان "مطار البصرة الدولي يواصل نشاطه، حيث يتم تنفيذ عدد من الرحلات الجوية".

وتوقع أن "تشهد الأيام المقبلة زيادة متصاعدة في عدد الرحلات الهابطة والمغادرة، مع عودة الناقل الوطني إلى تسيير رحلاته تدريجياً إلى جميع الوجهات التي يغطيها".