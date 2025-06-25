وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة، فبحسب بيان لوزارة العدل، "تضمّن التوجيه اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية".

كما أكد الوزير، على "البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح."

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية.