هيئة النزاهة تضبط مديراً في ديوان محافظة ديالى أضر المال العام بملياري دينار

صرّحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط مدير في ديوان محافظة ديالى أضر بالمال العام بمبلغ يصل لملياري دينار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة / قسم الجهد الهندسيّ، تمكن من ضبط مدير القسم وأحد الفنيِّين؛ لقيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولاتٍ فارغةٍ مزعومٍ صدورها عن شركاتٍ ومحال (وهميَّةٍ)"، مُوضحا أنَّ "المُتهمَين يقومان بتنظيم تلك السلف لمصلحة مقاولين؛ لقاء الحصول على مبلغٍ من المال".

وأضاف، أن "َشعبة التحرّي والضبط في المكتب، تمكَّنت خلال العمليَّة من ضبط (9) سلفٍ وهميَّةٍ نظَّمها المُتَّهمان بمبلغٍ يصل إلى ملياري دينار، كما تمَّ ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من دفاتر الوصولات الوهميَّة الفارغة العائدة إلى شركاتٍ ومحال تجهيزٍ مُختلفةٍ، فضلاً عن أختامٍ مُزوَّرةٍ".

وأشار الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمَين والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".