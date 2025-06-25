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وزارة النفط: توجه حكومي لزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب وتقليص نسب حرقه للصفر


أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن سعي الحكومة لزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب وتقليص نسب حرقه وصولاً الى التصفير مع زيادة معدلات إنتاج وتصدير الغاز السائل لتحقيق إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، إذ ذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، خلال ترؤسه الاجتماع القيادي لقطاع الغاز، وبحضور رؤساء الشركات والدوائر المعنية في مركز الوزارة، في بيان للوزارة، إن "الحكومة والوزارة حريصتان على زيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية، والعمل على تقليص نسب حرق الغاز إلى مستويات متدنية، وصولاً إلى تصفيره خلال السنوات القليلة القادمة، إلى جانب زيادة معدلات إنتاج وتصدير الغاز السائل لتحقيق إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة".

وأضاف، أن "قطاع استثمار الغاز قد حقق نسباً متقدمة في معدلات الإنتاج، حيث تمكنت الشركات الوطنية من رفع كميات استثمار الغاز إلى (71%)، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق خطط الوزارة في هذا الإطار".

كما أشار إلى "الاهتمام الذي يحظى به قطاع الغاز من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير النفط، حيان عبد الغني السواد"، معبّراً عن أمله في أن "تحقق الوزارة أهدافها من خلال المشاريع التي تنفذها الشركات الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وخصوصاً في حقول ميسان، والبزركان، والغراف، والناصرية في ذي قار، وأرطاوي، ونهر بن عمر، ومشروع الغاز المتكامل مع شركة توتال في البصرة، إضافة إلى مشاريع جولات التراخيص الخامسة".

كذلك شدد وكيل الوزارة، على "ضرورة تعزيز الطاقة الخزنية للغاز السائل من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز والمخطط لها في عدد من المحافظات، وذلك لتعزيز البنى التحتية المتكاملة لهذا القطاع، الذي شهد تحقيق إنجازات مهمة على صعيد مشاريع رفع الطاقات الإنتاجية والخزنية والتصديرية والمنافذ التوزيعية".

فيما بيّن، أن "الوزارة نجحت مؤخراً في تنفيذ عدد من مشاريع الخطوط الناقلة للغاز إلى محطات الطاقة الكهربائية، التي تهدف إلى تحقيق انسيابية عالية في نقل وضخ الغاز".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمن استعراضاً للمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برامج وخطط الوزارة، والنسب المتحققة من الإنجاز، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الجاف والسائل، ومشاريع الطاقات الخزنية، وشبكة خطوط الأنابيب، ونقل الغاز إلى محطات الطاقة الكهربائية، إضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال".

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وزارة النفط: توجه حكومي لزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب وتقليص نسب حرقه للصفر
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