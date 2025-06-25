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وزارة الدفاع تنفذ مذكرة قبض بحق ناشط إعلامي نشر تدوينة أساء فيها للمؤسسة الأمنية


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق ناشط إعلامي نشر تدوينة أساء فيها للمؤسسة الأمنية، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم التهاون مع كل من يعود بالضرر على حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها بلدنا العزيز، وعلى خلفية نشره تدوينة تحريضية تعمد بها الإساءة والتشهير بالمؤسسة الأمنية، وما ينطوي على ذلك من إضرار بالأمن القومي، جرى صباح اليوم تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق الناشط الإعلامي (عباس فلاح العرداوي)".

وأوضح البيان، أن "حرية التعبير حق مكفول عملت الحكومة العراقية على حمايته وتعزيز أسسه القانونية، إلا أن هذه الحرية تقف عند حدود الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد".

كما شدد على أن "مؤسسات الدولة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والتصدي بحزم لكل من يتسبب بأي ضرر على الأمن الوطني أو يسعى من أجل تعكير الاستقرار العام في البلاد".

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وزارة الدفاع تنفذ مذكرة قبض بحق ناشط إعلامي نشر تدوينة أساء فيها للمؤسسة الأمنية
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