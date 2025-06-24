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السوداني وبن سلمان يؤكدان ضرورة منع تطور الصراعات


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، ضرورة منع تطور الصراعات وتفاقم الأعمال العسكرية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة".

وشهد الاتصال التأكيد المتبادل على "ضرورة منع تطور الصراعات وتفاقم الأعمال العسكرية، بعد العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية على المدنيين العزل في غزة".

كما جرت الإشارة إلى "أهمية ممارسة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، وعدم التمادي في تجاهل القوانين والمقررات الدولية، وأن تتولى الهيئات الدولية والأممية دورها في خفض التوتر".

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