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مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة مستشار الأمن القومي


عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة التاسعة لعام 2025 برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وطبقاً لبيان مكتب المستشار، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

كما أوضح البيان أن "المجلس ناقش مقترح مشروع مذكرة التفاهم والتعاون والتنسيق الأمني البحري بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الكويتية، والذي تقدمت به اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض، واتخذ المجلس التوصيات المناسبة بصددها" .

فيما أكد الأعرجي خلال الجلسة، أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة في إقامة علاقات متوازنة وشفافة وصادقة وبالخصوص مع دول الجوار، ومن ضمنها استمرار التعاون والتنسيق بين العراق ودولة الكويت الشقيقة في الملفات والقضايا المشتركة"، مشيراً إلى أن "أمن واستقرار البلدين واحد، وأن البلدين الجارين ينسقان باستمرار لاستدامة أمنهما وأمن المنطقة".

وأضاف البيان، "كما جرى مناقشة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف بين مستشارية الأمن القومي / اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب و وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وأيرلندا الشمالية واتخذ القرار المناسب بشأنها".

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