مديرية المرور تبدأ بتسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر الكاميرات في هذه بعض تقاطعات العاصمة

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن التقاطعات المرورية الرئيسية التي سيتم فيها تطبيق نظام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات المرورية بداية الشهر المقبل، حيث ذكرت المديرية في بيان، أن "تقاطعات مول النخيل، والربيعي، والمثنى او ملعب الشعب، ودار الأزياء ستكون من بين تقاطعات العاصمة بغداد التي سيُطبق فيها نظام الكاميرات الذكية لتسجيل المخالفات اعتبارا من 1/7/2025".

وتابعت: "ننصح السائقين الكرام بتحميل تطبيق "عين العراق" الخاص بمتابعة المعاملات المرورية، وإرسال المخالفات إلى السائقين عبر رسائل داخل التطبيق".