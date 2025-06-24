الأخبار

مديرية المرور تبدأ بتسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر الكاميرات في هذه بعض تقاطعات العاصمة


 

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن التقاطعات المرورية الرئيسية التي سيتم فيها تطبيق نظام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات المرورية بداية الشهر المقبل، حيث ذكرت المديرية في بيان، أن "تقاطعات مول النخيل، والربيعي، والمثنى او ملعب الشعب، ودار الأزياء ستكون من بين تقاطعات العاصمة بغداد التي سيُطبق فيها نظام الكاميرات الذكية لتسجيل المخالفات اعتبارا من 1/7/2025".

وتابعت: "ننصح السائقين الكرام بتحميل تطبيق "عين العراق" الخاص بمتابعة المعاملات المرورية، وإرسال المخالفات إلى السائقين عبر رسائل داخل التطبيق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة مستشار الأمن القومي
مديرية الدفاع المدني: توصيات هامة للمواطنين
مديرية المرور تبدأ بتسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر الكاميرات في هذه بعض تقاطعات العاصمة
مستشار رئيس الوزراء يكشف عن آلية جديدة لإدخال الذكاء الاصطناعي في السدود المائية
مصرف الرشيد يعلن استقبال طلبات قروض البناء بقيمة (75) مليون دينار
وزارة الصناعة: توجه حكومي لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والتقنيات الطبية المتطورة
طلب نيابي بمنح فرصة شاملة لطلبة الثالث المتوسط في امتحانات الدور الثاني
حالة الطقس: أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل لندن في زيارة رسمية
سلطة الطيران: إعادة فتح الأجواء العراقية بشكل كامل في جميع المطارات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك