مستشار رئيس الوزراء يكشف عن آلية جديدة لإدخال الذكاء الاصطناعي في السدود المائية

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الذكاء الاصطناعي ضياء الجميلي، اليوم الثلاثاء، عن آلية جديدة لادخال الذكاء الاصطناعي في السدود المائية، حيث ذكر الجميلي للوكالة الرسمية، "إننا بدأنا في عمل مشروع كبير للدولة العراقية على بناء سداد ذكية على طول دجلة والفرات، وسدة ذكية كبيرة في البصرة"، مبيناً أن "المشروع الآن هو صغير، وسيتم تجربته في الكوفة والعباسية على استخدام الذكاء الاصطناعي في السداد".

وأضاف: "عند النجاح في هذا المشروع فإنه خلال السنوات والأجيال القادمة سوف نحول دجلة والفرات وشط العرب الى بحيرات"، لافتاً الى أن "هنالك سداداً ذكية تُعرفنا على كمية المياه القادمة ونوعيتها والمياه المصروفة"، كما أوضح أن "هذه التقنية ستعرفنا على إمكانية حصول فيضانات".