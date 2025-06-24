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مصرف الرشيد يعلن استقبال طلبات قروض البناء بقيمة (75) مليون دينار


أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن استقبال طلبات قروض البناء بقيمة (75) مليون دينار عراقي"، حيث ذكر المصرف في بيان، أن "مصرف الرشيد، وجه فروعه كافة في بغداد والمحافظات الاستمرار باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على قروض البناء، والبالغة (75)مليون دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "هذا التوجيه يأتي في إطار دعم المصرف للقطاع السكني وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، من خلال تسهيلات مصرفية ميسرة تُمكّنهم من بناء وحداتهم السكنية".

كما دعا المصرف الراغبين بالاستفادة من القرض إلى "مراجعة أقرب فرع للاطلاع على الشروط والتعليمات وتقديم طلباتهم وفق الضوابط المعتمدة".

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مصرف الرشيد يعلن استقبال طلبات قروض البناء بقيمة (75) مليون دينار
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