وزارة الصناعة: توجه حكومي لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والتقنيات الطبية المتطورة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن توجه حكومي لتبني مشاريع تعتمد التكنولوجيا الحديثة، لاسيما في مجالي الطاقة النظيفة والتقنيات الطبية، حيث ذكر مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة للوزارة، عبد الرحمن السامرائي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة وضعت خططاً استراتيجية لدعم التحول نحو الطاقة البديلة، من خلال مشاريع تعمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية وتقنيات صديقة للبيئة".

وأضاف أن "الهيئة تسعى أيضاً إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، عبر شراكات بحثية ومراكز تطوير متخصصة تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاع الصحي المحلي".

كما لفت السامرائي إلى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية وأكاديمية لتوفير البيئة المناسبة لاعتماد تقنيات حديثة في الصناعة الوطنية، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني".