حالة الطقس: أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وارتفاعاً في درجات الحرارة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية إلى 30 كم مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرؤية الأفقية (6-8)كم، وفي الغبار (2-4)كم".

كما أوضح أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف وديالى وصلاح الدين والديوانية 45، أربيل 42، دهوك 40، نينوى والأنبار 43، وميسان والبصرة 47".

وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، وأن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".