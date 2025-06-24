رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل لندن في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الى العاصمة البريطانية لندن، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وصل الى العاصمة البريطانية لندن تلبية لدعوة رسمية".

وأضاف أن "الزيارة جاءت لغرض توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية في المملكة المتحدة تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني بين البلدين".

كما أوضح البيان، أن "سفير جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة جعفر الصدر كان في استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى".