سلطة الطيران: إعادة فتح الأجواء العراقية بشكل كامل في جميع المطارات

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تقييم شامل للوضع الأمني والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، حيث أوضح رئيس سلطة الطيران المدني العراقي بنكين ريكاني في بيان، أن "القرار جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة العراق على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة".

وأوضح أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".

فيما لفت البيان إلى أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".