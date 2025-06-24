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رئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على قواعد عراقية


 

امر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على قواعد عراقية، إذ ذكر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، "في اعتداءٍ غادر وجبان، وفي تمام الساعة 0215 وحتى الساعة 0345، من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 حزيران 2025، استهدفت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية، حيث وأدى هذا الاستهداف الى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي (عليه السلام) في محافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا بشرية".

وأضاف ان "القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع"، موضحا ان "جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة".

كما ذكر"على إثر هذا الاعتداء السافر، أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء وكشف الجهات المنفذة له ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل"، موضحا ان "هذه الأفعال الاجرامية الغادرة، لن تمر دون عقاب".

كذلك اكد ان "قواتنا المسلحة ستبقى درع العراق الحصين في الدفاع عن شعبنا وترابنا وسيادتنا".

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