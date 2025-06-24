مجلس الخدمة العامة الاتحادي: قريبًا الوجبة الثالثة من التعيينات لثمانية آلاف متقدم

صرّح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بأنه سيطلق قريباً منظومة "كودات" الوجبة الثالثة من التعيينات لثمانية آلاف متقدم من الأوائل وخريجي الدراسات العليا، حيث ذكر المتحدث عن إعلام المجلس سعد اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "المجلس بصدد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية للشروع بإطلاق منظومة كودات الوجبة الثالثة من التعيينات لثمانية آلاف متقدم من الأوائل وخريجي الدراسات العليا المشمولين بقانوني 95 و67 لسنة 2017".

وأشار إلى أنه "تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى الجامعات والمعاهد كافة، من أجل اعتماد البطاقة الوطنية حصراً كوثيقة أساسية لبيانات المتخرجين الذين سيتم إرسال بياناتهم لتوظيفهم ضمن هذه الوجبة".

كما لفت اللامي إلى أن "الإجراء يأتي ضمن المشروع الوطني للحكومة الخاص بإصدار هذه البطاقة لجميع المواطنين"، كاشفاً عن أنه "سيتم إطلاق هذه الوجبة حال استحصال موافقة رئاسة الوزراء على إطلاق منظومة الكودات الخاصة بكل متقدم".

وأضاف أن "المجلس أعدَّ دراسة دقيقة للتوظيف والتي ستعتمد بموجبها، رؤية شاملة لإدارة عملية التوظيف بالقطاعين العام والخاص في البلاد"، مؤكداً أن "الرؤية تتضمن خطتين، الأولى آنية والثانية بعيدة المدى من تاريخ تعيين الموظف لغاية إحالته إلى التقاعد، لافتاً إلى وجود مهام أخرى أهمها إنشاء معهد الوظيفة العامة لتدريب وتأهيل الملاكات الوظيفية وتطوير قابلياتهم".