النزاهة: القبض على موظف في تسجيل عقاري واسط لهدره المال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (23 حزيران 2025)، عن تنفيذ مُذكّرة قبض بحقِّ معاون مُدير ملاحظيَّة ناحية "تاج الدين" التابعة لدائرة التسجيل العقاريّ في مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة عمليَّات التلاعب في احتساب الرسم بدائرة التسجيل العقاري.

وأفادت الهيئة في معرض حديثها عن العمليَّة في بيان والتي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، صادرة عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بـ"قيام فريق عمل مكتب تحقيق واسط بالانتقال إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في ناحية تاج الدين، وتنفيذ مُذكّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحق معاون مُدير الملاحظيَّة؛ على خلفيَّة رصد وجود مُخالفاتٍ في استيفاء مبلغ رسم البيع التنفيذي لأحد العقارات الذي بيع بمزايدةٍ علنيَّة".

وتابعت إنَّه "جرت عمليَّة استيفاء نسبة مئوية تبلغ (1 %) بدلاً من النسبة التي حدَّدتها ضوابط التسجيل العقاريّ والبالغة (3 %) وهي النسبة الواجب استيفاؤها من قيمة مبلغ المزايدة"؛ لافتةً إلى أن "المُتَّهم (معاون الملاحظية) أقرَّ بأنَّه من قام بعمليَّة (الاحتساب الخاطئ)، الأمر الذي تسبَّب بهدر للمال العام".

ونوهت الهيئة "بضبط أصل إضبارة العقار"، مضيفة، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيّق المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".