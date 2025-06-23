الخارجية: نجدد موقف العراق الثابت بأن لا سبيل لحلّ الأزمات الإقليمية إلا عبر الحوار

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، (23 حزيران 2025)، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، والذي امتد ليشمل دولة قطر بتعرضها لهجوم.

وحذرت الخارجية في بيان "من تداعيات هذا التطور،" مؤكدة أنه "ينطوي على مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشارت إلى، أن "هذا التصعيد ينذر بمزيد من التوتر ويشكل منعطفًا خطيرًا وغير مسبوق في وتيرة الصراع".

وجددت الخارجية "تحذير العراق المتكرر من خطورة انخراط أطراف جديدة في هذا الصراع، ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدة التوتر الإقليمي".

كما جددت "موقف العراق الثابت الذي يرى أن السبيل الوحيد لحل الأزمات الإقليمية هو عبر الحوار واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية، والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي لا تجلب سوى المزيد من التصعيد والمعاناة".

ودعت الخارجية إلى "ضبط النفس وتوحيد الجهود لوقف التصعيد، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة، وذلك حفاظًا على أمن شعوب المنطقة واستقرارها".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء اليوم الاثنين، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".

من جهتها، قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها "قامت بشن هجوم صاروخي مدمر وقوي على قاعدة العديد في قطر ردا على العدوان الأمريكي"، في وقت أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية اعترضت العديد من الصواريخ لكن بعضها سقط على الأرض.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق اليوم، عن "إغلاق المجال الجوي القطرى مؤقتا"، وسط أنباء عن هجوم إيراني وشيك.