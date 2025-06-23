السوداني والمشهداني يؤكدان الإسراع بإقرار التشريعات التي تدعم الخطط التنموية

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (23 حزيران 2025)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الأوضاع السياسية والاقتصادية في عموم البلاد، وأكد الجانبان ضرورة الإسراع بإقرار التشريعات التي تدعم الخطط التنموية.

وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في عموم البلاد، ومستجدات الأحداث في المنطقة في ضوء استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعيات تصعيد الحرب على أمن العراق واستقراره".

وجدد الجانبان حسب البيان، إدانة العدوان الصهيوني، ورفض انتهاك سيادة العراق وخرق اجوائه، والتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وضرورة دعم خطوات الحكومة وإجراءاتها في اتخاذ السبل القانونية أمام الهيئات الدولية والأممية للدفاع عن سيادة العراق وحفظ اجوائه، وكذلك دعم جهودها في كل ما من شأنه أن يدعم الاستقرار في جميع أرجاء البلاد.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإسراع بإقرار التشريعات التي تدعم الخطط التنموية، وتعزز الجهود الخدمية المقدمة للمواطنين في عموم العراق، وكذلك دعم كل الاستعدادات لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الثاني المقبل.