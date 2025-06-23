وزارة الإعمار تعلن قرب افتتاح مجسر الطوبجي ونفقي ساحة النسور

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح مجسر الطوبجي ونفقي 4 و5 في ساحة النسور، فيما أشارت الى أن مشروع جسر الصرافية الثاني سينجز خلال العام الحالي، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح خاص للوكالة الرسمية، إن "العمل مستمر حالياً في ثلاثة مشاريع حيوية ضمن الحزمة الثانية من خطة تطوير البنى التحتية في العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع تشمل إنشاء جسر الصرافية الثاني، ومجسرات تقاطع محكمة بغداد الجديدة في منطقة البلديات (تقاطع الأمن العامة سابقاً)، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر الكريعات".

وأضاف الصفار، أنه "تم افتتاح فقرتين من مشروع جسر الصرافية الثاني، في وقت سابق، وهما مجسر الصرافية ومجسر براثا، ولم يتبق سوى الجزء الحديدي من الجسر، الذي سيُشيَّد بموازاة الجسر الحالي وبنفس المواصفات الهندسية والمعمارية، حفاظاً على الطابع التراثي والمعماري لهذا المعلم البغدادي البارز".

وبيّن أن "كافة الأعمال النهرية المتعلقة بالجسر، ومنها الركائز وقبعات الركائز والأعمدة، قد أُنجزت بالكامل، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي 2025"، مشيرا الى أن "العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة في مشروعي مجسر تقاطع محكمة بغداد الجديدة في منطقة البلديات ومجسر الكريعات".

كما ذكر أنه "من المخطط إنجاز المجسرين خلال العام المقبل 2026"، لافتا الى أن "العمل يتواصل في المشاريع المتبقية من الحزمة الأولى، حيث تستعد الوزارة قريباً لافتتاح مجسرات الطوبجي، يعقبها افتتاح الأجزاء المتبقية من مشروع ساحة النسور، وتحديداً نفق رقم 4 ونفق رقم 5".

كذلك أوضح، أن "الأعمال تستمر في عدد من المشاريع الأخرى المهمة، أبرزها، مشروع مجسرات ساحة الطلائع الممتد من ساحة الطلائع إلى منطقة البيجية في المنصور، ومشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، ومشروع تأهيل وتطوير شارع أبو نؤاس، وإنشاء جسر الجادرية الثاني، ومشروع إنشاء جسر غزة، ومشروع ربط الطريق السريع محمد القاسم بطريق بغداد من جهة البساتين والسريدات".

فيما أكد الصفار، أن "هذه المشاريع تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية وتخفيف الزخم المروري في العاصمة، وبما يعكس حرص الحكومة على تحسين الواقع الخدمي في بغداد".