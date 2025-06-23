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السوداني وبوتين يبحثان تداعيات الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران


أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدا خلاله الاهتمام بإنهاء النزاع في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن، إذ جاء في بيان على موقع الكرملين حول المباحثات الهاتفية: "جرى تبادل مستفيض للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وكذلك الضربة الجوية والصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف البيان: "أكد الجانبان أن هذه الإجراءات، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى، تنطوي على عواقب خطيرة وغير متوقعة لاستقرار المنطقة ونظام الأمن العالمي بأكمله. كما جرى التعبير عن الاهتمام المشترك بضرورة الإنهاء العاجل للمواجهة المسلحة وعودة الأوضاع إلى المسار السياسي والدبلوماسي".

وأعرب بوتين والسوداني عن قلقهما إزاء المخاطر الناشئة على أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون النشط في إطار تحالف "أوبك+"، حسب بيان الكرملين.

وتابع البيان: "كما تم التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي الراهنة، بما في ذلك في المجال التجاري والاقتصادي. وأعرب الجانبان عن عزمهما تعزيز العلاقات الروسية-العراقية التقليدية المتميزة".

واختتم بيان الكرملين: "تمنى الرئيس الروسي لمحمد السوداني التوفيق في ضوء رئاسة العراق الحالية لجامعة الدول العربية. كما اتفق الطرفان على العمل معاً لضمان نجاح القمة الروسية-العربية الأولى المقرر عقدها في أكتوبر 2025".

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حول الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين، أعلن عن أنه تناول بحث آخر تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء: "أكدنا رفض العراق الواضح للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتصعيد الخطير المتمثل بالقصف الأمريكي للمنشآت النووية، بالإضافة إلى استنكار العراق لخرق أجوائه من قبل الطائرات الأمريكية والصهيونية، والتأكيد على مساندة خطوات العراق في منع انتهاك سيادته، واضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي لوقف الحرب".

وتابع، "شددنا على أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، رغم عدم المصداقية وضعف الثقة بسبب العدوان الذي أثر على سير المفاوضات".

كما ذكر البيان: "استعرضت المباحثات استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطّاع غزّة، التي تستوجب تدخلاً دولياً فاعلا من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني، وإنهاء معاناة المدنيين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة".

واختتم: "كما ناقشنا خلال المباحثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ولاسيما التنسيق في مجال النفط والغاز في إطار مجموعة أوبك+".

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