وزارة التعليم العالي تصدر أمرا وزاريا بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أمرا وزاريا بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك مركز الوزارة استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة، حيث دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان، الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المركز الإرشادي في الجامعة التكنولوجية لاستكمال إجراءات التعيين خلال (10) أيام عمل اعتبارا من تاريخ نشر أمر التعيين في موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي".



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