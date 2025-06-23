عمليات بغداد تغلق عددا من المعامل وكور صهر المعادن في الرصافة

قامت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، بإغلاق عدد من المعامل وكور صهر المعادن المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية في جانب الرصافة من العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تواصل لجنة الأمر الديواني (241285) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات تدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) وغلق غير المجازة، بالاشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية)".

وأوضحت القيادة، أن "المفارز أغلقت عددا من المعامل المخالفة للضوابط البيئية والصحية وشروط السلامة والأمان وتعمل بدون موافقات أصولية لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين في جانب الرصافة".