حالة الطقس: استمرار تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة

ذكرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة، حيث أوضح بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

كما ذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء، كالتالي: بغداد وبابل والنجف الأشرف 44، أربيل 41، السليمانية 40، نينوى وكركوك والأنبار 42، كربلاء المقدسة وصلاح الدين 43، ميسان وذي قار 46، البصرة 47".

وأضاف، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منهما، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأوضح، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً وحاراً مع ظهور الغيوم في المنطقة الجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".