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وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الايراني المجاهد عباس عراقجي في اسطنبول


 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أهمية تفعيل لجنة الاتصال الوزارية مفتوحة العضوية، التي اقترحها العراق في إطار منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف احتواء الأزمة وفتح قنوات للحوار.

وقالت الوزارة في بيان، : وزير الخارجية التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ51 لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف البيان، أن "هذا اللقاء يعد الثاني بين الوزيرين خلال فترة الأزمة الراهنة، حيث جرى خلاله بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة، على خلفية الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية إلى المواقع النووية الرئيسة في إيران".

وتابع، أن " عراقجي قدم عرضًا مفصلًا بشأن الآثار التي خلفتها تلك الهجمات"، مشيرًا إلى، أن "إيران بصدد اتخاذ عدة خطوات في إطار الرد عليها"، موضحًا، أن "إيران ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بدعوة من روسيا".

وشدد حسين على "أهمية تفعيل لجنة الاتصال الوزارية مفتوحة العضوية، التي اقترحها العراق في إطار منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف احتواء الأزمة وفتح قنوات للحوار، بما يُسهم في الوصول إلى حلول سلمية وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد".

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