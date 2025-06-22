فؤاد حسين يلتقي وزير الخارجية التركي في إسطنبول لبحث تطورات الحرب على إيران

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025، بوزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التصعيد الحاصل نتيجة الحرب على إيران، واستهداف المنشآت النووية فجر اليوم الأحد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك للحد من توسّع رقعة الصراع، وضرورة دعم المبادرات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقمها.

وفي إطار العلاقات الثنائية، ناقش فؤاد حسين ملف الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في كميات المياه القادمة من تركيا. وقد وعد الوزير هاكان فيدان بالتدخل لدى الجهات المعنية في بلاده لمتابعة هذا الملف بما يضمن مصلحة الطرفين.

كما بحث الجانبان ملف تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، حيث شدد فؤاد حسين على أهمية التسريع في التنسيق الفني والإداري لاستئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالنظر إلى الأثر الكبير لهذا الملف على الاقتصاد العراقي، في ظل التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد استعداد العراق للتعاون الكامل في هذا الإطار بما يعزز المصالح المشتركة.