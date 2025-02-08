مستشارية الأمن القومي تدعو الوفد الكنائسي إلى المشاركة في يوم التسامح

دعت مستشارية الأمن القومي، الوفد الكنائسي للمشاركة في يوم التسامح.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان المستشار قاسم الأعرجي التقى،بمكتبه اليوم، أسقف الكنيسة النرويجية جان اوتو ميرسيت والوفد المرافق له".

ورحب الأعرجي بالوفد الضيف ، مؤكدا أن العراق بلد التنوع والشراكة وتلاقح الحضارات، مشيرا إلى أن الخطاب المعتدل والتسامح ونبذ العنف هو سمة العراق اليوم.

وقدم الأعرجي، الدعوة للوفد الكنائسي للمشاركة في يوم التسامح الذي ستقيمه مستشارية الأمن القومي، ترسيخا لنهج العراق وتوجهه لتعزيز النسيج المجتمعي والشراكة الوطنية بين جميع ألوان وأطياف الشعب العراقي.