الخرف ترامب يلغي الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران.

وتضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، بحسب البيت الابيض بهدف ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".

ونصت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت "بغداد اليوم" جزءا منها، على التالي: "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر وأي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين، أو أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية، أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني".

كما تضمنت، "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".

وفيها أيضا "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".