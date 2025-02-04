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انها خيانة للامانة .... مجلس النواب يرفع قانون الحشد الشعبي من جدول اعماله


رفع مجلس النواب اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله في جلسة اليوم.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تعديلاً لجدول أعمال الجلسة، بعد أن حذفت قانون الحشد الشعبي من ضمن مجموعة من القوانين التي ستناقش خلال الجلسة.

وكانت كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، "، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك تثمينا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه أبطال الحشد في معارك النصر والتحرير دفاعاً عن العراق وشعبه".

وأضاف الحمامي، أن "القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويطرح في جلسة اليوم"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "هناك تأييداً نيابياً كبيراً للمضي قدماً بهذا القانون والتصويت عليه"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه المجاهدون والأبطال من الحشد الشعبي في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية من أجل أمن واستقرار العراق".

هذا وينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على اعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي

 

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