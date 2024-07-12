وزيرا الداخلية يعلن من البصرة ... تفاصيل الاجراءات المتخذة بين الجانبين استعدادا لعاشوراء وزيارة الأربعين

اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري تفاصيل الاجراءات المتخذة بين الجانبين استعدادا لعاشوراء وزيارة الأربعين.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير نظيره الايراني ومحافظ البصرة : اطلعنا على مدى اليومين الماضيين على الاستعدادات الجارية من قبل وزارتي الداخلية العراقية والايرانية من خلال الاستطلاع الميداني وكذلك الزيارات التفقدية الى المنافذ بين البلدين الجارين .

واضاف " كان هناك اتفاق مشترك على كافة الاجراءات بين الجانبين العراقي والايراني والتي ستنفذ خلال والعاشر من محرم والزيارة المليونية في الاربعينية ، خلال الشهر القادم .

واوضح : ان اجراءات وزارتنا تلخصت بتأمين الحماية للمنافذ الحدودية في زرباطية والمنذرية والشيب والشلامجة وكذلك تأمين الطرق وساحات النقل فضلا عن الاجراءات الخدمية والطبية التي ستقدمها وزارتي الصحة والنقل وكذلك الوزارة الساندة الاخرى .

واشار الوزير الى تشكيل مقرات مسيطرة مشتركة بين الجانبين العراقي والايراني في المنافذ التي يتم فيها اجراءات تفويج الزوار بين البلدين الى كربلاء المقدسة لاداء مراسم الزيارة وكذلك التفويج العكسي . مبينا ان هناك تواجدا لمحافظي ديالى وواسط وميسان والان معنا محافظ البصرة من اجل التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل تلك الاجراءات لتكون سلسلة وبانسيابية .