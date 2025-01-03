صور.. ضبط دار سكنية تستخدم لذبح الخيل والحمير في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن ضبط دار سكنية تستخدم لذبح الخيل والحمير في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية بأمرة مديرها وعدد آخر من الضباط والمنتسبين وبناء على معلومات دقيقة ومؤكدة حول وجود دار سكنية (حواسم) في منطقة العروبة الثالثة تنبعث منها رائحة كريهة، ضبطت دار سكنية متروكة تستخدم لجزر الحيوانات المختلفة مثل الخيل والحمير".

وأضافت، أن "أجزاء من الحيوانات كانت قد ذبحت في وقت سابق"، مشيرة إلى أن "الإجراءات مازالت مستمرة للوصول إلى المجرمين".