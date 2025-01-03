مقتل جندي امريكي في العراق بـ"ظروف غامضة"

كشفت مجلة مليتلري العسكرية الامريكية، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، عن "مقتل" جندي امريكي يبلغ من العمر 34 عاما في العراق نتيجة لما وصفتها بـ"ظروف غامضة".

وقالت المجلة في تقرير إن "الجندي الأمريكي القادم من ولاية انديانا الامريكية والمتمركز في العراق مع قوات تابعة للحرس الوطني الأمريكي، قتل يوم السبت الماضي في ظروف غامضة، حيث رفضت السلطات العسكرية الكشف عن تفاصيل مقتله مكتفية بالإشارة الى كونها "وقعت في حادثة غير قتالية".

وأشارت المجلة الى أن "تقارير أمريكية ظهرت خلال النصف الأخير من العام الماضي، اكدت وجود عمليات عسكرية تقوم بها القوات الامريكية في العراق على الرغم من اعلان ايقافها رسميا مسبقا، الامر الذي تزامن مع اعلان البنتاغون الأمريكي وجود قوات بعدد أكبر مما تم الإعلان عنه رسميا، والبالغ 2500 جندي فقط".

السلطات العسكرية بحسب المجلة، اكدت انها "ستنشر نتائج التحقيق بمقتل الجندي حال اكتمالها، رافضة الإجابة على أسئلة المجلة حول تورطه في عمليات عسكرية داخل العراق".